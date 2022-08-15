Победители соревнований по легкой атлетике на Спартакиаде получат по 150 тысяч рублей

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Победители легкоатлетических соревнований в финале серии «Королева российского спорта», который пройдет в рамках всероссийской Спартакиады, получат по 150 тысяч рублей призовых. 

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). 

За второе место будет выплачено 80 тысяч рублей, за третье – 60 тысяч. 

За места с четвертого по шестое спортсмены заработают по 30, 20 и 10 тысяч соответственно. 

Также предусмотрены выплаты за лучший результат сезона в мире (100 тысяч рублей), лучший результат сезона в Европе (50 тысяч), рекорд России (300 тысяч) и высшее достижение России в возрастных группах U18, U20, U23  (100 тысяч). 

Соревнования пройдут в Челябинске с 25 по 28 августа. Марафон состоится 18 сентября в Москве.

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