Победители соревнований по легкой атлетике на Спартакиаде получат по 150 тысяч рублей

Победители легкоатлетических соревнований в финале серии «Королева российского спорта», который пройдет в рамках всероссийской Спартакиады, получат по 150 тысяч рублей призовых.

Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации легкой атлетики ( ).

За второе место будет выплачено 80 тысяч рублей, за третье – 60 тысяч.

За места с четвертого по шестое спортсмены заработают по 30, 20 и 10 тысяч соответственно.

Также предусмотрены выплаты за лучший результат сезона в мире (100 тысяч рублей), лучший результат сезона в Европе (50 тысяч), рекорд России (300 тысяч) и высшее достижение России в возрастных группах U18, U20, U23 (100 тысяч).

Соревнования пройдут в Челябинске с 25 по 28 августа. Марафон состоится 18 сентября в Москве.