Вице-спикер Госдумы Жуков о словах Макларена, что отстранение российских спортсменов несправедливо: «Теперь ждем, что Бах такие слова скажет»

Почетный президент Олимпийского комитета России ( ), вице-спикер Госдумы прокомментировал слова об отстранении российских спортсменов.

Глава независимой комиссии по расследованию дела о допинге в Сочи‑2014 назвал отстранение россиян от международных стартов несправедливым.

«Он точно так сказал? Это не фейк? Я не ожидал от Макларена таких заявлений.

Тезис «Спорт вне политики» все же свою актуальность не терял, хотя он, конечно, нарушается в последнее время. Теперь можно согласиться с заявлением Макларена.

Очевидно, что российских спортсменов надо допустить до международных соревнований. Теперь ждем, что такие слова скажет Бах. Я надеюсь, что МОК изменит свою позицию», – сказал Жуков.

Ричард Макларен об отстранении российских атлетов: «С ними обращаются несправедливо. Спортсмены не начинали конфликт и не несут ответственности за его ход»

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности