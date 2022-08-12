«Турция готова организовать что угодно, в том числе Олимпиаду. Но оставляем решение за МОК». Министр спорта страны об Играх-2036

Министр спорта Турции Мехмет Касапоглу заявил о готовности страны принять летние Олимпийские игры 2036 года.

Ранее стало известно, что Стамбул планирует подать заявку на проведение соревнований.

«Турция готова организовать что угодно, в том числе Олимпиаду. Но порядок действий нам известен.

Мы делаем свою работу и оставляем решение за ними (за Международным олимпийским комитетом – Sports.ru), многого нам не требуется, так что пусть они обращаются к нам.

Существует много разных подходов. Мы готовы к любому», – заявил Касапоглу, отметив серьезный уровень спортивной инфраструктуры в Турции.

О возможных заявках на проведение Олимпиады-2036 также сообщали в Индонезии и Великобритании.