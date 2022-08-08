Сергей Шубенков: » Ясно, что на этот год целей нет, но мы не теряем надежды на нормализацию ситуации»

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами рассказал о мотивации для продолжения спортивной карьеры.

«Нужно форму не терять и готовиться дальше. Для чего? Ясно, что на этот год целей нет, но мы не теряем надежды на нормализацию ситуации.

Надеюсь, что до 2032 года ждать не придется. Историю с Олимпиадой в не забываю.

Я хочу бегать, огонек, может быть, не факел, но он есть. Надеемся на разрешение сложившихся конфликтов, и что российский спорт перестанет переживать эту «эпоху отмены», — сказал Шубенков.