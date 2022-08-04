Шубенков о завершении карьеры: «Пока не вижу альтернатив, которые позволяли бы зарабатывать больше, занимаясь чем-то другим»

Чемпион мира 2015 года в беге на 110 м с барьерами рассказал, думает ли о завершении спортивной карьеры.

– Невозможность выступать в коммерческих турнирах – ощутимый удар по бюджету?

– Сильный. Я не жалуюсь, есть определенный запас прочности, несмотря даже на то, что в прошлом году пришлось потратить очень много денег, пока шли разбирательства по моей допинговой истории. Но сейчас попроще все это воспринимается.

– С учетом возраста, титулов, накапливающихся травм, отсутствия возможности зарабатывать так, как это было раньше, в голову не приходят мысли о завершении карьеры?

– Есть такое. Но пока все равно я не вижу альтернатив, которые позволяли бы зарабатывать больше, занимаясь чем-то другим.

Плюс – мне нравится бегать. Я себя, можно сказать, нашел в этой профессии. Понимаю, что осталось не так много – лет пять-шесть в лучшем случае. Но к чему сейчас об этом думать, какой смысл? Это как думать о том, что когда-нибудь мы все помрем. Ужас-то какой...

– Прошлогодняя травма ахилла как-то вас ограничивает?

– Конкретно та травма, которая случилась перед Олимпиадой – нет. Я месяцев пять активно занимался ее лечением, и сейчас левая нога по ощущениям стала даже более здоровой, чем правая, – сказал Шубенков.

Олимпийское проклятие Шубенкова: в Рио-2016 не попал из-за бана федерации, теперь просто не вышел на старт – говорят, что щелкнул ахилл