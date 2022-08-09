Тренер Сидоровой: «Анжелика точно еще не сказала последнего слова. Задача выйти на рекордные высоты не является для нее сверхъестественной»

Светлана Абрамова, тренер чемпионки мира в прыжках с шестом , оценила перспективы спортсменки выйти на рекордные высоты.

— Много раз встречала ситуацию, когда атлет проигрывает только по той причине, что вовремя не поверил тренеру. Сидорова в разговоре со мной обмолвилась, что в реальности прыжка на 5 м вы убеждали ее на протяжении нескольких лет до того, как эта высота была взята. И сказала, кстати, что сейчас уже не мечтает превзойти мировой рекорд — не считает это реальным. Вы согласны?

— Нет. Анжелика совершенно точно еще не сказала последнего слова в легкой атлетике, ей есть чем прибавить, и она сможет это сделать. Иначе говоря, задача выйти на рекордные высоты не является для нее сверхъестественной.

— Как быстро вы планируете это реализовать?

— Планирование в нашей ситуации — это такое дело, шаткое.

— Понимаю. Но спросила потому, что в свое время и , и поднимали свои рекорды по сантиметру, уверенные в том, что в нужный момент могут добавить хоть десять. И оба на излете карьеры столкнулись с тем, что поезд ушел, а результат, который мог бы остаться на века, так и не случился.

— Рассуждать с позиции «когда-нибудь» мы не можем, поскольку это «когда-нибудь», учитывая возраст, уже совсем рядом. Просто планировать действительно тяжело.

В 2019-м, когда Анжелика впервые стала чемпионкой мира и была на большом эмоциональном подъеме, случилась пандемия. Потом был период, когда мы вообще не понимали, поедем на Игры в Токио или не поедем. После серебра уже настроились на то, чтобы пройти еще один олимпийский цикл, благо он короткий. Когда Анжелика прыгнула 5,01, снова вроде бы пошел подъем, но случилось то, что случилось. И сейчас снова все шатко.

— То, что Игры в Токио были перенесены на год, вам осложнило подготовку?

— Наоборот, стало огромным плюсом. Иначе мы просто не попали бы в Токио из-за отстранения.

— В какой момент произошла ошибка, которая привела Анжелику к серебру, а не к золоту?

— Это была комплексная история, которая длилась на протяжении полугода до Игр. Вопросы по организации выезда и участия российских атлетов в Играх решались крайне медленно, приходилось постоянно подключаться. Я старалась всю эту нервотрепку максимально скрывать от Анжелики, но она все равно ее чувствовала. Плюс мы не по своей вине немного пересидели в деревне. Выбрали меньшее зло: иначе пришлось бы лететь в Японию впритык к старту.

— То есть Сидорова просто перегорела?

— Не то чтобы перегорела, но она всегда сильно устает от однообразия. На самом деле у меня нет никаких претензий по ее олимпийскому выступлению: она сделала максимум того, на что была в тот день способна, – сказала Абрамова.