Мария Ласицкене начнет летний сезон в конце мая на командном чемпионате России в Сочи

Олимпийская чемпионка начнет летний сезон на командном чемпионате России по легкой атлетике, который пройдет с 28 по 29 мая в Сочи.

Об этом сообщил тренер спортсменки Геннадий Габрилян.

«Мария возобновила тренировки, сейчас она занимается общефизической подготовкой. Через несколько дней она приступит к специальным и техническим (прыжковым) тренировкам, которые будут проходить в Москве в ЦСКА.

Мы планируем подготовку с учетом командного чемпионата России, который должен стать для Маши первым стартом в летнем сезоне», – сказал Габрилян.