Мария Ласицкене: «Желание добраться до Парижа-2024 – в том числе ради этого остаюсь в спорте. Процентов немного, но вдруг кто-то вспомнит про Олимпийскую хартию?»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась о возможном недопуске России на Олимпиаду-2024 в Париже.

– Пока надежда поехать на эту Олимпиаду остается, до последнего дня буду стараться держать себя в форме. Желание добраться до Парижа – в том числе и ради этого остаюсь в спорте. Понимаю, что процентов на то, что это сбудется, немного. Но вдруг кто-нибудь вспомнит про Олимпийскую хартию?

Перед [Олимпиадой-2020 в] Токио вспомнили, хотя 10 российских легкоатлетов, которых допустили, – какая это Олимпийская хартия... Все делают с правилами, что хотят. И это страшно.

– Недавно директор «Самбо-70» Ренат Лайшев сказал следующее: «Нам по барабану, если мы не поедем на Олимпиаду в Париже. Проведем свою, не хуже, все страны к нам подтянутся».

– Такие вещи говорят люди, далекие от спорта высших достижений. Которые не знают, что такое большая конкуренция. На Олимпиаде и на чемпионате мира выступают все лучшие. А соревнования, которые мы будем проводить у себя, далеки от этого статуса.

Но эти люди, наверное, должны что-то говорить. Стараться подбодрить болельщиков. Или говорят это для тех, кто выше их рангом. До спортсменов же пытаются донести мысль: скажите спасибо за то, что у вас есть, молчите в тряпочку, не рассказывайте, кого вы любите, – сказала Ласицкене.

«Вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов». Мария Ласицкене отчитала Томаса Баха

«Мой призыв «Дайте миру шанс» остался без внимания». Томас Бах наконец объяснил, почему Россию отстранили от мирового спорта

Отстранение России – самое жесткое решение в жизни Баха. Раньше он прятался от политики – его даже обвиняли в пассивности