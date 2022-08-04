Старший тренер сборной России в группе метаний: «Пока копья у нас есть. Но в олимпийском сезоне надо будет уже что-то придумывать и закупать через третьи страны»

Старший тренер сборной России в группе метаний Вадим Херсонцев высказался о влиянии санкций на обеспеченность спортсменов инвентарем.

«Ни копья, ни ядра, ни диски, ни молоты не производятся в России. Во времена СССР Главспортпром выпускал наш инвентарь, в той же Белой Калитве неплохие копья делали, но с распадом Советского Союза производство прекратилось.

Самыми недолговечными снарядами являются копья, которые служат в среднем год-полтора. Их мало кто производит, высококачественные делают в Швеции и Венгрии.

Пока копья у нас есть, в этом и в следующем сезонах мы еще можем обойтись без новых поставок. Небольшой запас присутствует, лидеры все обеспечены. Но в олимпийском сезоне надо будет уже что-то придумывать и закупать через третьи страны, в случае если торговые санкции в отношении нашей страны будут продолжаться», – сказал Херсонцев.