World Athletics включила утешительный раунд в беге в программу Олимпиады-2024

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) утвердил введение утешительных забегов в программу соревнований Олимпиады-2024.
Нововведение будет распространяться на все индивидуальные виды на дистанциях от 200 до 1500 метров, включая бег с барьерами.
Спортсмены, которым не удалось преодолеть квалификацию в первом раунде, получат возможность выйти в полуфинал через повторный забег.
Новая система заменит прежнюю, согласно которой спортсмены выходили в полуфинал по лучшему времени в дополнение к тем, кто квалифицировался в первом раунде.
Теперь соревнования будут состоять из четырех раундов – первого раунда, утешительного раунда, полуфинала и финала. Расписание будет варьироваться в зависимости от специфики мероприятия.
Поскольку на дистанции 100 м уже есть предварительные забеги, перед первым раундом утешительный забег проводиться не будет.
На длинных дистанциях утешительный забег не предусмотрен, так как необходимость надлежащего восстановления между раундами делает этот формат непрактичным.