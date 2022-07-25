World Athletics включила утешительный раунд в беге в программу Олимпиады-2024

Совет Всемирной легкоатлетической ассоциации ( ) утвердил введение утешительных забегов в программу соревнований Олимпиады-2024.

Нововведение будет распространяться на все индивидуальные виды на дистанциях от 200 до 1500 метров, включая бег с барьерами.

Спортсмены, которым не удалось преодолеть квалификацию в первом раунде, получат возможность выйти в полуфинал через повторный забег.

Новая система заменит прежнюю, согласно которой спортсмены выходили в полуфинал по лучшему времени в дополнение к тем, кто квалифицировался в первом раунде.

Теперь соревнования будут состоять из четырех раундов – первого раунда, утешительного раунда, полуфинала и финала. Расписание будет варьироваться в зависимости от специфики мероприятия.

Поскольку на дистанции 100 м уже есть предварительные забеги, перед первым раундом утешительный забег проводиться не будет.

На длинных дистанциях утешительный забег не предусмотрен, так как необходимость надлежащего восстановления между раундами делает этот формат непрактичным.