Эллисон Феликс выступит в женской эстафете на ЧМ в Юджине, несмотря на завершение карьеры

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Американская легкоатлетка Эллисон Феликс выступит в женской эстафете 4х400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине.

Ранее Феликс завоевала бронзу в составе сборной США в смешанной эстафете 4х400 м, после чего объявила о завершении карьеры, так как отобралась только в микст. 

«Тренеры спросили, свободна ли я, и я никак не могу отказать команде», – прокомментировала Феликс. 

Феликс – самая титулованная спортсменка на чемпионатах мира, у нее 13 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых медали ЧМ. 

Женская эстафете 4х400 м пройдет 24 июля. 

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