Эллисон Феликс выступит в женской эстафете на ЧМ в Юджине, несмотря на завершение карьеры

Американская легкоатлетка выступит в женской эстафете 4х400 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Юджине.

Ранее Феликс завоевала бронзу в составе сборной США в смешанной эстафете 4х400 м, после чего объявила о завершении карьеры, так как отобралась только в микст.

«Тренеры спросили, свободна ли я, и я никак не могу отказать команде», – прокомментировала Феликс.

Феликс – самая титулованная спортсменка на чемпионатах мира, у нее 13 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых медали ЧМ.

Женская эстафете 4х400 м пройдет 24 июля.