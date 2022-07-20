Чемпионат мира-2022 по легкой атлетике. Оллмен, Перкович и Перес поборются за медали в метании диска, Джеруто, Чемутаи и Яви – в беге на 3000 м с/п

21 июля в американском Юджине на чемпионате мира по легкой атлетике разыграют два комплекта наград.

Чемпионат мира по легкой атлетике-2022

Юджин, США

21 июля

Метание диска, женщины

Начало – 4:30

Фавориты: Валери Оллмен (США), Сандра Перкович (Хорватия), Яйме Перес (Куба), Кристин Пуденц (Германия).

3000 м с/п, женщины

Начало – 5:45

Фавориты: Нора Джеруто (Казахстан), Уинфред Яви (Бахрейн), Мекидес Абебе (Эфиопия), Перут Чемутаи (Уганда), Кортни Фрерикс (США).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Расписание финалов чемпионата мира по легкой атлетике-2022 в Юджине