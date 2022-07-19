Олимпийский чемпион Тамбери на чемпионате мира-2022 написал на руке фамилии украинских соперников в знак поддержки

Олимпийский чемпион по прыжкам в высоту Джанмарко Тамбери во время выступления на чемпионате мира в Орегоне написал на руке фамилии украинских соперников в знак поддержки.

Тамбери наклеил флаг Украины и написал фамилии «Бондаренко» и «Проценко».

Богдан Бондаренко – бронзовый призер Рио-2016, чемпион мира 2013 года. Андрей Проценко – серебряный призер чемпионата Европы, победитель Европейских игр.

Проценко участвовал в текущем чемпионате мира в Орегоне и завоевал бронзу, в то время как сам Тамбери остался четвертым.