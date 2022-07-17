Фред Керли о золоте ЧМ в беге на 100 м: «Медаль значит для меня больше, чем что-либо. Войти в число великих – это невероятно»

Американский легкоатлет Фред Керли поделился эмоциями после победы на чемпионате мира в Юджине, где он взял золото в беге на 100 м.

В финале Керли показал результат 9,86 с. Весь пьедестал заняли американцы: серебро у Марвина Брэйси, бронза у Трэйвона Бромелла.

«Это было невероятно. Сейчас я сделал то, что и должен был, и золотая медаль значит для меня больше, чем что-либо еще. Добиться этого дома, перед своей публикой, было потрясающе.

Счастлив, что мы сделали «хет-трик». Ради этого мы много трудились. И теперь я должен сосредоточиться на 200 м, затем на эстафете», – цитирует Керли L’Equipe.

«Войти в число великих – это невероятно. Они сделали это в 1991-м (тогда сборная США также заняла топ-3 на стометровке – Sports.ru), теперь мы сделали это в 2022-м», – приводит слова Керли ESPN.

Фред Керли впервые в карьере выиграл 100-метровку на чемпионате мира. На прошлом ЧМ он побеждал в эстафете 4х400 м