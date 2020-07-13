Губерниев о продлении отстранения ВФЛА: «Уровень ненависти к России просто запредельный. Хотят убить спорт и отнять надежду у наших детей?»

Теги допинг ВФЛА Дмитрий Губерниев World Athletics (IAAF) Себастьян Коу Легкая атлетика

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался о решении World Athletics в очередной раз продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) до выполнения всех условий восстановления. 

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года из-за многочисленных допинговых нарушений. С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.

«Может быть, тут все упирается в личность главы World Athletics лорда Себастьяна Коу. Ужасно жалко, что здравый смысл не возобладал.

Наверное, там какой-то другой уровень неприятия и ненависти к стране, к людям. Просто запредельный уровень.

Мне трудно понять их мотивацию. Они что, хотят убить спорт и отнять надежду у наших детей? Это же королева спорта. Конечно, я расстроен.

Надо как-то договариваться. При этом президенте World Athletics мне сложно представить, что ситуация изменится. Герой московской Олимпиады и вот так относится к России», – сказал Губерниев. 

World Athletics продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

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