Губерниев о продлении отстранения ВФЛА: «Уровень ненависти к России просто запредельный. Хотят убить спорт и отнять надежду у наших детей?»

Комментатор «Матч ТВ» высказался о решении World Athletics в очередной раз продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) до выполнения всех условий восстановления.

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года из-за многочисленных допинговых нарушений. С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз.

«Может быть, тут все упирается в личность главы World Athletics лорда . Ужасно жалко, что здравый смысл не возобладал.

Наверное, там какой-то другой уровень неприятия и ненависти к стране, к людям. Просто запредельный уровень.

Мне трудно понять их мотивацию. Они что, хотят убить спорт и отнять надежду у наших детей? Это же королева спорта. Конечно, я расстроен.

Надо как-то договариваться. При этом президенте World Athletics мне сложно представить, что ситуация изменится. Герой московской Олимпиады и вот так относится к России», – сказал Губерниев.

World Athletics продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики