Три человека из персонала сборной Норвегии сдали положительные тесты на коронавирус на ЧМ-2022

Теги чемпионат мира по легкой атлетике сборная Норвегии коронавирус Ове Талснес Легкая атлетика

Три человека из персонала сборной Норвегии по легкой атлетике сдали положительные тесты на коронавирус на чемпионате мира-2022 в Юджине (США).

«Важно подчеркнуть, что ни у одного спортсмена не было положительных результатов. Сейчас речь идет о трех членах команды из числа персонала, и мы, как сообщалось ранее, приняли необходимые меры для снижения возможности дальнейшего распространения инфекции в сборной.

Мы не можем сказать, что контролируем ситуацию, потому что это не так, раз уж у нас есть заболевшие. Но мы знаем, кто заражен, и предприняли меры, которые считаем правильными», – рассказал врач команды Ове Талснес.

Чемпионат мира пройдет с 15 по 24 июля.

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