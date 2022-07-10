Три человека из персонала сборной Норвегии сдали положительные тесты на коронавирус на ЧМ-2022

Три человека из персонала сборной Норвегии по легкой атлетике сдали положительные тесты на коронавирус на чемпионате мира-2022 в Юджине (США).

«Важно подчеркнуть, что ни у одного спортсмена не было положительных результатов. Сейчас речь идет о трех членах команды из числа персонала, и мы, как сообщалось ранее, приняли необходимые меры для снижения возможности дальнейшего распространения инфекции в сборной.

Мы не можем сказать, что контролируем ситуацию, потому что это не так, раз уж у нас есть заболевшие. Но мы знаем, кто заражен, и предприняли меры, которые считаем правильными», – рассказал врач команды Ове Талснес.

Чемпионат мира пройдет с 15 по 24 июля.