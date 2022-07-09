Бушар и Ланген снялись с «Тур де Франс» из-за положительных тестов на коронавирус

Теги Тур де Франс велошоссе AG2R Citroen UAE Team Emirates (Lampre-Merida) Вегард Стаке Ланген коронавирус Жоффре Бушар Велоспорт

Велогонщики Жоффре Бушар и Вегард Стаке Ланген снялись с «Тур де Франс» из-за положительных тестов на коронавирус.

Оба спортсмена сдали положительные тесты после 7-го этапа многодневки.

Бушар выступает за команду AG2R Citroen, Ланген – за UAE Team Emirates, в которой выступает и лидер «Тур де Франс» Тадей Погачар.

Гонщики стали первыми, у кого обнаружили коронавирус на этой многодневке. У Бушара не было симптомов, а у Лангена першило в горле.

«С самого начала «Тура» AG2R Citroen проводил антигенные тесты каждые три дня в дополнение к тестам, проводимым организаторами «Тур де Франс». Вся команда — гонщики и персонал — прошла тест на антиген в четверг вечером или в пятницу утром, у всех тесты оказались отрицательными», – рассказал врач команды Серж Ниамке.

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