«Без Синдзо Абэ Олимпиада в Токио никогда бы не состоялась». Томас Бах выразил соболезнования по поводу гибели экс-премьер-министра Японии

Глава Международного олимпийского комитета ( ) выразил соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Абэ погиб сегодня в результате покушения.

«От имени МОК я хотел бы выразить самые искренние соболезнования его семье, друзьям и всему народу Японии.

Синдзо Абэ был человеком, полным решимости и безграничной энергии, чтобы воплотить свое видение в жизнь. Больше всего я ценил в нем то, что он был человеком слова.

Только его дальновидность, решительность и надежность позволили нам принять беспрецедентное решение о переносе Олимпийских игр в на год.

Без Синдзо Абэ эти Олимпийские игры никогда бы не состоялись, а олимпийская мечта спортсменов всего мира не сбылась бы.

Все олимпийское движение и я лично выражаем ему наше уважение и благодарность», – цитирует Баха официальный сайт МОК.

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