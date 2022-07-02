Чемпион мира-2013 Александр Меньков: «Забил я на весь этот мировой спорт, потому что если они не хотят меня видеть, я их тоже не хочу»

Чемпион мира в прыжках в длину сообщил, что не смотрит международные соревнования.

— Учитывая фактор отсутствия международных стартов, не тяжело? Непонятно же, куда и когда поедете.

— Куда поеду? Однозначно никуда, потому что ничего не решится за остаток сезона. Что-то, как нам обещают, будет ближе к зиме. Но, мне кажется, что и к зиме ничего не изменится.

Хорошо было бы к 2024 году вернуться и там уже надеяться на чудо, что, может быть, нейтральный статус начнут давать всем, а не выборочно. В этом плане я, конечно, немного подавлен — есть понимание, что никуда ты не поедешь и готовиться, естественно, тяжело.

— Как пережили весну, начало лета в плане мотивации?

— После зимы было, кстати, полегче — мы работали над спринтом, пытались исправлять ошибки и, казалось, их исправили. Но почему-то в этом летнем сезоне я просто не могу бежать, ноги «деревянные», и я не понимаю, честно, что с ними.

Делаю все, чтобы расслабиться, силовые убрал, а ноги — словно после штанги. Не хочу грешить на возраст, я еще молодой. Успокаиваю себя этим, потому что в любом случае я прыгаю, да, есть недочеты, но 7,70-7,80 это все равно неплохие результаты.

— «Бриллиантовые лиги» смотрите?

— Нет. Забил я на весь этот мировой спорт, потому что если они не хотят меня видеть, я их тоже не хочу. Мне не интересно, когда меня там нет. Был бы я там — было бы интересно, а сейчас вообще без разницы — кто, что, как. Пускай прыгают хоть сколько.

Было бы понимание, что я туда выйду, загорелся бы и начал совсем иначе работать. А сейчас работаю, вроде бы, в полную силу, но эмоционально все равно ломаюсь. Это сложно объяснить, но это очень тяжело — понимать, что ты все равно никуда не поедешь, хоть ты девять метров прыгни.

— Тем более, что у вас была уже некрасивая история с ЧЕ в Берлине в 2018 году.

— Я тогда прыгнул на «Знаменских» 8,41, стал лидером мирового сезона, но на ЧЕ меня не пригласили, нейтральный статус не дали. Выигрышный там был 8,25, и даже золотой номер лидера мирового рейтинга был у другого человека, потому что мой результат не зачли как лучший в сезоне из-за отсутствия нейтрального статуса. Это очень обидно.

— Сказали, что хорошо было бы к 2024-му вернуться на международную арену. Хватит вас еще на два года?

— Надеюсь. Не могу утверждать, но надеюсь. Тяжело что-то говорить по этому поводу, но надеюсь, что хватит. Понимание, как правильно подготовиться — есть. Но нужно услышать правду, окончательно, поедешь ты или нет, тогда загоришься. А просто готовиться, и за две недели получить нейтральный статус… ты постоянно на нервах, весь сезон на нервах, спать не можешь, тренироваться не можешь.

Тебе не хочется ничего делать, потому что думаешь: «Ну, сейчас опять придет отказ или вообще даже ответа не будет». Если бы они хотя бы за год, зимой 2023-го скажут, что возможность выступить будет, я с радостью возьму себя в руки и буду пахать, – рассказал Меньков.