Александр Меньков: «Получил сегодня небольшую травму. Когда здоровье наладится, будут и прыжки за восемь метров»

Чемпион мира 2013 года в прыжках в длину прокомментировал свою победу на турнире Athletics League в Твери с результатом 7,82 м.

«Все было хорошо, погода радовала. Единственная проблема заключалась в том, что я лет девять не прыгал на помосте и никогда на нем не тренировался.

Знал, что будет сложно, и в принципе доволен собой. Но результат я бы не назвал хорошим, надо стремиться к большему, но пока так.

Что касается следующего старта, то сейчас мне сложно что-то конкретное говорить. Я сегодня в последней попытке небольшую травму получил, что-то с пахом случилось.

Сейчас вернусь в Москву, съезжу на УЗИ, и от его результатов будут зависеть наши последующие действия. Непривычное отталкивание с резонирующего помоста, может быть, сказалось.

Но зажатость в ногах я почувствовал еще на первом турнире в конце мая, почему-то постоянно ощущается нагрузка, хотя ничего такого мы сейчас не делаем.

Надеюсь, что все наладится, и я буду выступать дальше. Буду отталкиваться от здоровья. Появится оно, будут и прыжки за восемь метров», – сказал Меньков.