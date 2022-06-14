«Нам важно сделать это частью наследия Олимпиады». НОК Японии подписал соглашение о продвижении ценностей ЛГБТ-инклюзивности

Национальный олимпийский комитет (НОК) Японии подписал соглашение с организацией Pride House Tokyo для продвижения ценностей ЛГБТ-инклюзивности.

Как сообщил глава НОК Ясухиро Ямасита, на решение о партнерстве повлияла Олимпиада-2020 в Токио, где участвовали по меньшей мере 142 ЛГБТ-спортсмена.

«Нам важно продвинуться в понимании [этой проблематики] в сфере спорта и сделать это частью наследия [Олимпиады].

Надеемся, что с их (Pride House Tokyo) помощью мы воплотим задуманное», – заявил Ямасита.

Pride House Tokyo проводит семинары на ЛГБТ-тематику, в том числе для спортивных организаций. НОК Японии планирует провести такие мероприятия в августе.

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