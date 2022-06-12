Рылов о письме Ласицкене Баху: «Думаю, эта информация дойдет до главы МОК. Но он может притвориться, что ничего не видел»

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов поделился мнением об открытом письме Марии Ласицкене к главе МОК Томасу Баху по поводу недопуска российских спортсменов к международным стартам.

«Это вполне приемлемый ответ, может, где-то и провокационный. Мир сейчас диктует другие правила. У каждого свое мнение на этот счет.

Ответ довольно-таки логичный, скажем так, потому что спортсменам такая защита, без выступлений, не нужна.

Думаю, эта информация до Баха в любом случае дойдет, но он может притвориться, что никто ничего не видел», – сказал Рылов.

«Вам не хватит смелости и достоинства снять наказание с российских атлетов». Мария Ласицкене отчитала Томаса Баха