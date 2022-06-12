Рылов о письме Ласицкене Баху: «Думаю, эта информация дойдет до главы МОК. Но он может притвориться, что ничего не видел»

Теги плавание МОК Томас Бах Мария Ласицкене (Кучина) Евгений Рылов Водные виды

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов поделился мнением об открытом письме Марии Ласицкене к главе МОК Томасу Баху по поводу недопуска российских спортсменов к международным стартам. 

«Это вполне приемлемый ответ, может, где-то и провокационный. Мир сейчас диктует другие правила. У каждого свое мнение на этот счет.

Ответ довольно-таки логичный, скажем так, потому что спортсменам такая защита, без выступлений, не нужна. 

Думаю, эта информация до Баха в любом случае дойдет, но он может притвориться, что никто ничего не видел», – сказал Рылов.

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