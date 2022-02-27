Чичерова о победе на чемпионате России: «Очень рада и удивлена одновременно. У меня возникла идея отсрочить свой уход из спорта и провести прощальный тур. Пока неплохо получается»

Олимпийская чемпионка Лондона-2012 по прыжкам в высоту Анна Чичерова оценила свою победу на чемпионате России в залах в Москве.

Сегодня Чичерова заняла первое место с результатом 1,94 м. Тройку замкнули Кристина Королева и Мария Ласицкене, прыгнувшие на 1,91 м.

«Я очень рада и удивлена одновременно. Не ожидала, что у меня будет такой результат. У меня возникла идея отсрочить свой уход из спорта и провести свой так называемый прощальный тур. И пока все неплохо получается.

Сейчас я выхожу в сектор и не знаю, чего от себя ожидать. И я очень благодарна людям, которые поддерживают меня и вдохновляют. Я пока не знаю, где буду выступать дальше. Это же я могу сказать про летний чемпионат России в Казани, долгосрочных планов я не строю», – заявила 39-летняя спортсменка.

Чемпионат России в залах. Чичерова, Нидбайкина и Холмогоров одержали победы, Ласицкене – 3-я