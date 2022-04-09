Американский легкоатлет Аллен подписал контракт с клубом НФЛ «Филадельфия Иглз»

Теги Бег сборная США НФЛ Филадельфия Девон Аллен Американский футбол

Американский легкоатлет Девон Аллен подписал контракт с клубом «Филадельфия Иглз», выступающим в Национальной футбольной лиге (НФЛ).

Ранее спортсмен сообщил о желании перейти в американский футбол. Аллен выступил на драфте Oregon Pro Day, где ему удалось зарекомендовать себя.

В начале спортивной карьеры Аллену уже доводилось выступать за команду Орегонского университета, но с 2016 года он решил полностью сосредоточиться на легкой атлетике.

Аллен специализируется в барьерном беге на дистанции 110 м. В 2016 году он занял пятое место на Олимпиаде в Рио, а в 2021 году стал четвертым на Играх в Токио.

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