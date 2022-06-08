Илья Иванюк: «Мы не можем участвовать в международных соревнованиях, но у нас организован прекрасный турнир. Не вижу никаких отличий от тех, что проходят за рубежом»

Бронзовый призер чемпионата мира-2019 в прыжках в высоту рассказал о мотивации в условиях отстранения российских спортсменов от международных стартов и подготовке к сезону-2022.

Накануне Иванюк занял первое место на Мемориале братьев Знаменских с результатом 2,34 м – это лучший результат сезона в мире.

– Вы показали лучший результат сезона в мире. Это имеет для вас особое значение?

– Мне больше нравится, что это рекорд соревнований. В мире прыгнуть выше кто-то может в любой момент. Но пусть ребята там не расслабляются. Через неделю мы с Мишей Акименко попробуем тут устроить кое-что интересное.

– Судя по вашим словам, никаких проблем с мотивацией вы не испытываете.

– Да, мы не можем участвовать в международных соревнованиях, но посмотрите, какой прекрасный турнир у нас организован. Я не вижу никаких отличий от тех, что проходят за рубежом. Тут все лучшие спортсмены, декорации красивые, телевидение проводит трансляцию, СМИ освещают. Что еще нужно для мотивации?

– Как проходила подготовка к сезону?

– Жаловаться не буду, в целом все нормально, штатно. На сборы мы особенно не ездили, хватает домашней базы. Иногда поднимались в горы, чтобы просто перезагрузиться, подышать свежим воздухом.

Единственное – мы совсем недавно узнали календарь соревнований. В связи с тем что у нас не будет международных стартов, федерация сделала подарок в виде серии соревнований «Королева спорта» – или, может быть, для кого-то это наказание, ха-ха.

Интересное начинание, посмотрим, как все пройдёт. Этот турнир получился немножко сумбурным, долго не мог разобраться, куда идти на стадионе. Хочу пожелать организаторам сделать чуть больше информационных указателей.

– Сложно было втягиваться в тренировочный процесс после Токио?

– Для меня не очень удачно сложились Олимпийские игры, потому что я получил травму прямо накануне соревнований. Я этого не афишировал, поскольку уже нельзя было меня заменить, только попытаться максимально быстро привести себя в форму и побороться за награды в . В целом-то я показал хороший результат на Играх – 2,30 м, учитывая, что за три дня до старта прыгать вообще не мог.

Но для себя считаю соревнования провальными, и это стало хорошей мотивацией. Появилась такая правильная злость на себя, которая позволяет и дальше работать над собой.

Ну и часики тикают, прошлый год показал: я могу прыгать высоко, но из-за колена не полностью продемонстрировал свои возможности. Поэтому надо реализовать себя, чтобы потом не жалеть об упущенном, – сказал Иванюк.