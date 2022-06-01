Индийский паралимпиец Кумар дисквалифицирован на два года за обман медкомиссии. Он лишился бронзы Токио-2020

Индийский паралимпиец Винод Кумар дисквалифицирован на два года за умышленный обман медицинской комиссии.

Об этом сообщил Международный паралимпийский комитет (МПК). Срок дисквалификации продлится до августа 2023 года.

Утверждается, что Кумар скрывал свои реальные физические возможности, чтобы заявиться в соревновательную категорию F52. В ней выступают спортсмены с мышечными нарушениями и ограниченным диапазоном движений, связанным с ампутацией конечностей и различиями в длине ног.

Результаты 41-летнего спортсмена на Паралимпиаде в Токио, где он завоевал бронзу в метании диска, аннулированы.

Летние паралимпийские игры проходили с 24 августа по 5 сентября 2021 года.