Сергей Шубенков: «Решение об отстранении было предсказуемо. Но мне обидно, что мы столько лет боремся, а в ответ опять слышим, что мы им не нужны»

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

Сегодня Шубенков победил в забеге на 110 м с барьерами на командном чемпионате России с результатом 13,59.

«В этом году легкая атлетика на меня немного забила, а я немного забил на нее в информационном плане. Раньше я хотя бы через инстаграм немного следил, но сейчас это невозможно нормально делать, поэтому я туда не захожу. Хотя краем глаза, конечно, чуть-чуть смотрю. Но есть такое чувство, коли я вам не нужен, то и вы мне тоже не нужны.

Но по ходу сезона, конечно, мне будет интересно сравнивать свои результаты с тем, как бегут мои основные соперники. Но замечу, что, если бы меня допустили до международных стартов, был бы другой уровень результатов у меня.

«Мне не нужно искать дополнительную мотивацию. Грубо говоря, я себя уже нашел в этой жизни», – цитирует Шубенкова ТАСС.

«Решение об отстранении было предсказуемо на 100 процентов. Но мне обидно от того, что мы столько лет боремся и стараемся, а в ответ опять слышим, что мы им не нужны», – добавил он.