ЦСКА поздравил министра спорта РФ Матыцина с 58-летием: «Желаем новых побед в вашем деле по развитию отечественного спорта»

Теги ЦСКА КХЛ Олег Матыцин Министерство спорта России Хоккей

ЦСКА поздравил министра спорта РФ Олега Матыцина с 58-летием.

«Уважаемый Олег Васильевич! Хоккеисты и тренеры, спортивный и административный штаб, весь коллектив хоккейного клуба ЦСКА поздравляют вас с днем рождения!

Желаем армейского здоровья, счастья, новых ярких достижений и побед в вашем не простом, но очень важном и значимом деле по развитию отечественного спорта. 

Пусть на вашем пути не будет непреодолимых преград и все задуманные планы и стремления исполняются и реализуются», – говорится в сообщении клуба КХЛ.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные