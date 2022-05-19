ЦСКА поздравил министра спорта РФ Матыцина с 58-летием: «Желаем новых побед в вашем деле по развитию отечественного спорта»

ЦСКА поздравил министра спорта РФ Олега Матыцина с 58-летием.

«Уважаемый Олег Васильевич! Хоккеисты и тренеры, спортивный и административный штаб, весь коллектив хоккейного клуба ЦСКА поздравляют вас с днем рождения!

Желаем армейского здоровья, счастья, новых ярких достижений и побед в вашем не простом, но очень важном и значимом деле по развитию отечественного спорта.

Пусть на вашем пути не будет непреодолимых преград и все задуманные планы и стремления исполняются и реализуются», – говорится в сообщении клуба КХЛ.