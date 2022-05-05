РУСАДА пожизненно дисквалифицировало четырех врачей из центра спортивной медицины Чувашии

Дисциплинарный антидопинговый комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) вынес решение о пожизненной дисквалификации врачей Республиканского центра медицинской профилактики, лечебной физкультуры и спортивной медицины Минздрава Чувашии Яны Бахтиной, Ирины Кирилловой, Татьяны Кожевниковой и Светланы Ларевой.

«В 2017 году в распоряжении РУСАДА оказались сведения о распространении в Чувашской Республике случаев назначения и использования запрещенного в спорте метода (внутривенные капельные инфузии различных препаратов объемом больше установленного допустимого предела).

Принимая во внимание серьезность данного нарушения антидопинговых правил, дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение о пожизненной дисквалификации врачей Бахтиной, Кирилловой, Кожевниковой и Ларевой с даты проведения слушаний, а именно с 29 июня 2021 года», – сообщили в пресс-службе агентства.