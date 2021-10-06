Исполком и совет учредителей WADA обсудят процесс восстановления РУСАДА на заседании 24-25 ноября

Исполком и совет учредителей Всемирного антидопингового агентства ( ) обсудят выполнение дорожной карты по восстановлению.

Заседание органов WADA пройдет 24-25 ноября. Совет учредителей заслушает информацию об изменениях в процессе восстановления РУСАДА. План восстановления должен быть реализован до 16 декабря 2022 года.

«Пока все в штатном режиме. В феврале нас ожидает аудит WADA, начинаем к нему готовиться. Положительным фактором является то, что коллегиальные органы управления начинают разделять цели и ценности плана мониторинга и судебного решения . Ответственность за восстановление в правах лежит на всем РУСАДА без исключения», – заявили в пресс-службе РУСАДА.

Кроме того, на встрече обсудят рекомендации специальной рабочей группы, которая занимается реформой системы управления в рамках программы развития WADA до 2024 года.

В повестке заседания – разговор о роли WADA в проведении Олимпиады-2022 в . Представители организации обсудят бюджет на следующий год и прогноз по бюджету на 2023-2025 года, а также влияние коронавируса на антидопинговые мероприятия.