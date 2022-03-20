Чемпионат мира в залах. Рохас, Барега, У Сан Хек одержали победы

Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в помещениях в Белграде проходит третий соревновательный день.

Чемпионат мира в помещениях

Белград, Сербия

Женщины

Тройной прыжок

1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,74 (мировой рекорд)

2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,74

3. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,62

Прыжки в длину

Начало – 19.37

800 м

Начало – 20.05

4х400 м

Начало – 21.55

Мужчины

Прыжки в высоту

1. У Сан Хек – 2,34

2. Лоик Гаш (Швейцария) – 2,31

3-4. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,31

3-4. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) – 2,31

Прыжки с шестом

Начало – 18.45.

60 м с/б

Начало – 21.25

4х400 м

Начало – 21.40

1500 м

Начало – 20.35

3000 м

1. Селемон Барега (Эфиопия) – 7.41,38

2. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 7.41,63

3. Марк Скотт (Великобритания) – 7.42,02

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.