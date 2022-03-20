Чемпионат мира в залах. Рохас, Барега, У Сан Хек одержали победы

Сегодня на чемпионате мира по легкой атлетике в помещениях в Белграде проходит третий соревновательный день.
Чемпионат мира в помещениях
Белград, Сербия
Женщины
Тройной прыжок
1. Юлимар Рохас (Венесуэла) – 15,74 (мировой рекорд)
2. Марина Бех-Романчук (Украина) – 14,74
3. Кимберли Уильямс (Ямайка) – 14,62
Прыжки в длину
Начало – 19.37
800 м
Начало – 20.05
4х400 м
Начало – 21.55
Мужчины
Прыжки в высоту
1. У Сан Хек – 2,34
2. Лоик Гаш (Швейцария) – 2,31
3-4. Джанмарко Тамбери (Италия) – 2,31
3-4. Хэмиш Керр (Новая Зеландия) – 2,31
Прыжки с шестом
Начало – 18.45.
60 м с/б
Начало – 21.25
4х400 м
Начало – 21.40
1500 м
Начало – 20.35
3000 м
1. Селемон Барега (Эфиопия) – 7.41,38
2. Ламеха Гирма (Эфиопия) – 7.41,63
3. Марк Скотт (Великобритания) – 7.42,02
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.