Ирина Привалова: «Планируем провести внутреннее Гран-при. Десять стартов по всей стране, которые включат в себя основные дисциплины легкой атлетики»

Исполняющая обязанности главы Всероссийской федерации легкой атлетики ( ) рассказала о соревнованиях для российских спортсменов.

— Мы планируем провести внутреннее Гран-при. Это будет десять стартов по всей стране, которые включат в себя все основные дисциплины легкой атлетики. Ну, наверное, кроме многоборья, ходьбы и марафонов.

Хотим, чтобы у каждой дисциплины были хотя бы по пять-шесть стартов за сезон. В серию войдут традиционные турниры — Мемориалы братьев Знаменских и Владимира Куца в Москве, подобные старты в других регионах. С финалом либо на чемпионате России, либо на каком-то отдельном турнире — пока не решили.

— Финансов на проведение такой серии хватит?

— Я очень надеюсь, что да. Спонсоры от нас не отказываются, плюс пошли поступления от букмекерских контор. Не знаю, как будет дальше, но пока ситуация выглядит нормально.

И мы видим своей основной задачей сейчас — поддержать спортсменов и тренеров. Им очень непросто. Будем делать все возможное, чтобы им помогать, – сказала Привалова.