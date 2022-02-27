Мария Ласицкене: «В последние дни мое физическое и психологическое состояние ужасно. Так, как сейчас, я не чувствовала себя никогда»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене рассказала о своей спортивной форме.

Сегодня Ласицкене заняла третье место на чемпионате России в залах в Москве.

«Форма набирается очень тяжело, состояние мышц не самое лучшее, но на сегодняшний день я делаю все, что могу, и даже больше. В последние дни мое физическое и психологическое состояние ужасно. Мне до сих пор сильно аукается болезнь, которая была у меня месяц назад. Мы очень много в этом сезоне пропустили, время потеряно в плане подготовки к сезону.

Сегодня я выжимала из себя все, что могла. Спасибо болельщикам, которые нас поддерживали. Сейчас в планах у меня тренировки и набор формы до того уровня, который максимально возможен. Но так, как сейчас, я не чувствовала себя никогда.

Я не загадываю на будущее, просто знаю, что должна тренироваться, у меня есть еще на это силы. Тренировки, тренировки и тренировки. Никто не знает, что будет завтра. Никто не знает, что вообще будет», – сказала Ласицкене.

С 18 по 20 марта в Белграде пройдет чемпионат мира в помещении.