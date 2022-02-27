Чемпионат России в залах. Чичерова, Нидбайкина и Холмогоров одержали победы, Ласицкене – 3-я

Теги Бег сборная России результаты прыжки в высоту Анна Чичерова тройной прыжок чемпионат России в залах Мария Ласицкене (Кучина) Анна Щагина Александр Юрченко Алексей Попов Константин Холмогоров Дарья Нидбайкина Кристина Королева Евгений Кунц Виталий Павлов Алексей Бутранов Наталья Колоскова Андрей Лукин Сергей Попов Инесса Гусарова Александра Красина Анастасия Романова Александр Николаев Алексей Полтанов Владислав Доронин Антон Будьдов Светлана Аристархова Альбина Гадельшина Дина Александрова Виктория Максимова Наталья Комбарова Александра Скобел Легкая атлетика

27 февраля в Москве проходит третий день чемпионата России по легкой атлетике в помещении.

Легкая атлетика

Чемпионат России в залах

Москва

Женщины

Прыжки в высоту

1. Анна Чичерова – 1,94

2. Кристина Королева – 1,91

3. Мария Ласицкене – 1,91

Тройной прыжок

1. Дарья Нидбайкина – 13,58

2. Александра Скобел – 13,40

3. Александра Красина – 13,35

200 м

1. Анастасия Романова – 23,50

2. Виктория Максимова – 23,76

3. Наталья Комбарова – 23,80

1500 м

1. Дина Александрова – 4.11,51

2. Анна Щагина – 4.12,10

3. Инесса Гусарова – 4.13,48

5000 м

1. Альбина Гадельшина – 16.02,98

2. Наталья Колоскова – 16.07,42

3. Светлана Аристархова – 16.10,23

Мужчины

Тройной прыжок

1. Виталий Павлов – 16,41

2. Александр Юрченко – 16,28

3. Антон Будьдов – 16,26

200 м

1. Александр Николаев – 21,05

2. Владислав Доронин – 21,09

3. Андрей Лукин – 21,11

1500 м

1. Константин Холмогоров – 3.44,24

2. Евгений Кунц – 3.44,61

3. Алексей Бутранов – 3.45,18

5000 м

1. Алексей Полтанов – 13.57,05

2. Сергей Попов – 13.57,6

3. Алексей Попов – 13.58,15

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