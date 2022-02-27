Чемпионат России в залах. Чичерова, Нидбайкина и Холмогоров одержали победы, Ласицкене – 3-я

27 февраля в Москве проходит третий день чемпионата России по легкой атлетике в помещении.

Легкая атлетика

Чемпионат России в залах

Москва

Женщины

Прыжки в высоту

1. Анна Чичерова – 1,94

2. Кристина Королева – 1,91

3. Мария Ласицкене – 1,91

Тройной прыжок

1. Дарья Нидбайкина – 13,58

2. Александра Скобел – 13,40

3. Александра Красина – 13,35

200 м

1. Анастасия Романова – 23,50

2. Виктория Максимова – 23,76

3. Наталья Комбарова – 23,80

1500 м

1. Дина Александрова – 4.11,51

2. Анна Щагина – 4.12,10

3. Инесса Гусарова – 4.13,48

5000 м

1. Альбина Гадельшина – 16.02,98

2. Наталья Колоскова – 16.07,42

3. Светлана Аристархова – 16.10,23

Мужчины

Тройной прыжок

1. Виталий Павлов – 16,41

2. Александр Юрченко – 16,28

3. Антон Будьдов – 16,26

200 м

1. Александр Николаев – 21,05

2. Владислав Доронин – 21,09

3. Андрей Лукин – 21,11

1500 м

1. Константин Холмогоров – 3.44,24

2. Евгений Кунц – 3.44,61

3. Алексей Бутранов – 3.45,18

5000 м

1. Алексей Полтанов – 13.57,05

2. Сергей Попов – 13.57,6

3. Алексей Попов – 13.58,15