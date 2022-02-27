Чемпионат России в залах. Чичерова, Нидбайкина и Холмогоров одержали победы, Ласицкене – 3-я

27 февраля в Москве проходит третий день чемпионата России по легкой атлетике в помещении.
Легкая атлетика
Чемпионат России в залах
Москва
Женщины
Прыжки в высоту
1. Анна Чичерова – 1,94
2. Кристина Королева – 1,91
3. Мария Ласицкене – 1,91
Тройной прыжок
1. Дарья Нидбайкина – 13,58
2. Александра Скобел – 13,40
3. Александра Красина – 13,35
200 м
1. Анастасия Романова – 23,50
2. Виктория Максимова – 23,76
3. Наталья Комбарова – 23,80
1500 м
1. Дина Александрова – 4.11,51
2. Анна Щагина – 4.12,10
3. Инесса Гусарова – 4.13,48
5000 м
1. Альбина Гадельшина – 16.02,98
2. Наталья Колоскова – 16.07,42
3. Светлана Аристархова – 16.10,23
Мужчины
Тройной прыжок
1. Виталий Павлов – 16,41
2. Александр Юрченко – 16,28
3. Антон Будьдов – 16,26
200 м
1. Александр Николаев – 21,05
2. Владислав Доронин – 21,09
3. Андрей Лукин – 21,11
1500 м
1. Константин Холмогоров – 3.44,24
2. Евгений Кунц – 3.44,61
3. Алексей Бутранов – 3.45,18
5000 м
1. Алексей Полтанов – 13.57,05
2. Сергей Попов – 13.57,6
3. Алексей Попов – 13.58,15