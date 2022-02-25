World Athletics не собирается менять планы проведения чемпионатов мира в 2022 году в связи с ситуацией на Украине

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Аthletics) пока не видит оснований менять планы проведения командного чемпионата мира по спортивной ходьбе в Маскате (Оман) и чемпионата мира по легкой атлетике в залах в Белграде (Сербия) в связи с текущей ситуацией на Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В World Athletics отметили, что пристально следят за развитием ситуации, и если обстоятельства изменятся, то все заинтересованные стороны будут сразу же уведомлены.

Чемпионат мира по спортивной ходьбе в Маскате пройдет с 4 по 5 марта, ЧМ в Белграде – с 18 по 20 марта.