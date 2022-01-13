В Госдуму РФ планируют внести закон об ужесточении ответственности за допинг – в декабре 2022 года

Законопроект об ужесточении ответственности за допинг планируется представить в правительство России в июле 2022 года. В Госдуму документ планируется внести в декабре.
Об этом сообщается в плане законопроектной деятельности на сайте правительства.
Наименование законопроекта – «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ (в части увеличения санкций за совершение преступлений, связанных с применением допинга)».
Ответственные за подготовку и сопровождение законопроекта – Министерство спорта РФ и заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.
В декабря 2016 года президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за склонение спортсменов к допингу.
Прошел год, как Россию забанили за допинг в спорте. Наказание не работает: носим форму с флагом, принимаем топ-турниры 🤷♂️