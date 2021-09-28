Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки года по версии World Athletics

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Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене номинирована на звание лучшей легкоатлетки мира в 2021 году.

Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Также на награду претендуют следующие спортсменки:

Валери Оллмен (США) – золото в метании диска в Токио-2020;

Джасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико) – золото в беге на 110 м с барьерами в Токио-2020;

Сифан Хассан (Нидерланды) – золото в беге на 5000 и 10 000 м, а также бронза в беге на 1500 м в Токио-2020;

Фаит Кипьегон (Кения) – золото в беге на 1500 м в Токио-2020;

Сидни Маклафлин (США) – золото в беге на 400 м с барьерами и в эстафете 4×400 м в Токио-2020;

Шона Миллер-Уйбо (Багамские Острова) – золото в беге на 400 м в Токио-2020;

Атинг Му (США) – золото в беге на 800 м и в эстафете 4×400 м в Токио-2020;

Юлимар Рохас (Венесуэла) – золото в тройном прыжке в Токио-2020, мировой рекорд;

Элейн Томпсон (Ямайка) – золото в беге на 100 и 200 м, а также в эстафете 4×100 м в Токио-2020. 

Ласицкене в этом сезоне выиграла золото Олимпийских игр, а также стала победительницей финала «Бриллиантовой лиги». 

Болельщики могут проголосовать в соцсетях World Athletics. 

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