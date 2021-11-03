Юлия Ефимова: «Понимаю трансгендеров, которые хотят выступать. У меня много знакомых нетрадиционной ориентации. Главное, чтобы все было справедливо»

Шестикратная чемпионка мира по плаванию поделилась мнением о своде советов Международного олимпийского комитета (МОК) по вопросу трансгендерных спортсменов.

«Спортсмены должны выступать в той гендерной категории, в которой чувствуют себя лучше», – говорится в документе.

– МОК на этой неделе опубликовал рекомендации по правилам участия трансгендеров в соревнованиях. Многие из рекомендаций менее строгие, чем ожидалось. Как относитесь к этой истории?

– Мир меняется. У нас появляются какие-то виды спорта, какие-то уходят. Меняются правила.

Сейчас обсуждают правила выступления трансгендеров. Я понимаю этих людей, которые хотят выступать на соревнованиях. У меня много знакомых, друзей нетрадиционной ориентации: и мальчиков, и девочек.

А по поводу трансгендеров – это их выбор. Главное, чтобы в спортивном плане все было справедливо, чтобы все были в одинаковых условиях, – сказала Ефимова.

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