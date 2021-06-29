Ласицкене подавала иск к World Athletics: «Я оспаривала правила, дающие право WA лишать меня возможности выступать просто из-за того, что я россиянка»

Олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту рассказала, что обращалась с иском в Спортивный арбитражный суд (CAS) к Международной ассоциации легкоатлетических федераций ( ).

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) лишена членства в World Athletics с 2015 года из-за допинговых нарушений.

Российские спортсмены могут выступать на международных стартах только в нейтральном статусе, который выдает World Athletics. На Олимпийские игры были допущены только 10 российских легкоатлетов, выступающих как нейтральные спортсмены.

«В январе я подала иск в CAS к World Athletics. Оспаривала в нем антидопинговые правила 2021 года, дающие право WA (при временном отстранении ВФЛА) лишать меня возможности выступать на международной арене просто из-за того, что я россиянка.

Оспаривалась и законность выступления лишь десяти наших атлетов на чемпионатах мира и , так как считаю это ограничением, в том числе моих прав.

Только в ноябре (спустя два месяца после завершения Игр в Токио!) решил, что все эти ограничения направлены не лично на меня, а на и лишиться нейтрального статуса я могу лишь теоретически, так что иск недопустим, потому что мои права якобы не нарушены.

Согласитесь, забавно это слышать спортсменке, из последних шести лет просто так пропустившей три года международных соревнований. Да и иск я подавала в тот момент, когда не имела возможности выступать уже больше года, не могла защитить свой титул на зимнем чемпионате Европы, рискуя при этом пропустить вторую Олимпиаду подряд.

Но все эти вопросы о нарушении моих прав так называемый независимый арбитраж решил опустить и просто подогнал свое решение под юридические аспекты.

В последние годы Россию обвиняли в создании определенной системы в нашем спорте. Но за девять месяцев суда у меня возникло ощущение, что, может быть, и в международном спорте есть своя система.

И, возможно, частью ее является то, что спортивные федерации могут безнаказанно не пускать даже чистых атлетов на старты из-за их «неправильного» гражданства, а остальные ответственные организации своим молчанием просто поддерживают все это.

Беззащитность чистых атлетов – главная проблема нынешнего международного спорта! Удивительно видеть подобное, особенно на фоне того, как во всем мире идет борьба за равенство полов и BLM.

Будьте уверены, если до завершения моей карьеры вновь возникнет хотя бы «теоретическая» возможность того, что я опять пропущу хотя бы один международный турнир, я снова пойду в суд.

Я всегда поддерживала борьбу за чистый спорт, но никогда не поддержу борьбу против чистых атлетов по признаку их гражданства», – написала Ласицкене в инстаграме.

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