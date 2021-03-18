World Athletics продлила отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики

Конгресс Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) сегодня продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

ВФЛА была лишена членства в международной федерации в ноябре 2015 года из-за многочисленных допинговых нарушений.

С тех пор отстранение продлевалось более 15 раз. Российские спортсмены могут выступать на международных соревнованиях только после получения нейтрального статуса от World Athletics.

Совет World Athletics рекомендовал продлить отстранение ВФЛА до выполнения всех условий по восстановлению. Рекомендация была одобрена.

«После выступления исполняющей обязанности главы ВФЛА Ирины Приваловой и председателя рабочей группы по восстановлению ВФЛА Руне Андерcена конгресс одобрил рекомендацию совета World Athletics о том, чтобы продлить отстранение», – сообщается на сайте организации.

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