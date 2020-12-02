World Athletics возобновит выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам

Глава рабочей группы Международной федерации легкой атлетики ( ) сообщил, что организация возобновит выдачу нейтральных статусов российским спортсменам.

«В моем отчете совету я подтвердил, что план восстановления начал реализовываться. Этот план – лишь начало, работа не закончится, пока все пункты не будут реализованы. Президент ( ) призвал внимательно следить за реализацией плана и незамедлительно сигнализировать, если возникнут проблемы.

Программа выдачи нейтрального статуса (ANA) будет зависеть от того, как Всероссийская федерация легкой атлетики ( ) будет реализовывать ключевые пункты плана восстановления. Это же касается десяти спортсменов, утвержденных для Олимпийских игр», – сказал Андерсен.

Нейтральный статус смогут получить российские легкоатлеты, не нарушавшие антидопинговые правила в течение карьеры. Спортсмены продолжат выступать без национальной символики.