World Athletics возобновит выдачу нейтральных статусов российским легкоатлетам

Глава рабочей группы Международной федерации легкой атлетики (World Athletics) Руне Андерсен сообщил, что организация возобновит выдачу нейтральных статусов российским спортсменам.
«В моем отчете совету я подтвердил, что план восстановления начал реализовываться. Этот план – лишь начало, работа не закончится, пока все пункты не будут реализованы. Президент (Себастьян Коу) призвал внимательно следить за реализацией плана и незамедлительно сигнализировать, если возникнут проблемы.
Программа выдачи нейтрального статуса (ANA) будет зависеть от того, как Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) будет реализовывать ключевые пункты плана восстановления. Это же касается десяти спортсменов, утвержденных для Олимпийских игр», – сказал Андерсен.
Нейтральный статус смогут получить российские легкоатлеты, не нарушавшие антидопинговые правила в течение карьеры. Спортсмены продолжат выступать без национальной символики.