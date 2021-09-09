Ласицкене о пропуске встречи с Путиным: «Мероприятие в Кремле подразумевало бы отказ от сентябрьских турниров, в том числе финала «Бриллиантовой лиги»

Олимпийская чемпионка Токио-2020 по прыжкам в высоту Мария Ласицкене объяснила, почему не приехала на встречу российских олимпийцев с президентом страны Владимиром Путиным.

«Вопрос моего участия в этом мероприятии возник сразу после моего возвращения из Токио. Игры в Японии не были последним стартом для легкоатлетов, сезон только перевалился за экватор. К тому же за последние шесть лет я по разным причинам не смогла участвовать в большом количестве стартов, очень много было потеряно. Так что мне очень хотелось выступать до самого конца сезона.

Мероприятие в Кремле подразумевало бы для меня отказ от всех сентябрьских турниров, в том числе и финала «Бриллиантовой лиги» в Цюрихе. Но участие в этих соревнованиях было очень важно для меня в плане подготовки к крупнейшим стартам следующего сезона: чемпионатам мира и Европы, где мне также очень хочется оправдать надежды российских болельщиков.

Все все понимают, поэтому мы спокойно поехали в свое заграничное путешествие на пять стартов подряд», – сказала Ласицкене.

Наши олимпийцы сидят 7-дневный карантин перед встречей с Путиным. Как все устроено и что они об этом думают?