Иоланда Чен: «Если бы Магучих обнималась с Путиным, украинцев можно было бы понять. Но при чем здесь Ласицкене?»

Серебряный призер чемпионата мира-1993 высказалась о скандале вокруг совместных фотографий украинской прыгуньи в высоту и россиянки .

«Конечно, такая реакция на Украине на фотографию удивляет. По-моему, это какой-то бред сивой кобылы. Вообще, на месте МОК я бы за такие вещи штрафовала национальные федерации, которые заставляют вести своих спортсменов подобным образом.

Не случайно ведь перед началом Олимпийских игр в Токио был принят новый лозунг «Быстрее, выше, сильнее – вместе!». Это единение подчеркнули официально. И если у Магучих появляются проблемы из-за фото – это прямое нарушение предписания МОК.

Невозможно комментировать идиотизм. Ладно бы Магучих попала в один кадр с Владимиром Путиным, обнималась с ним и стояла на пьедестале. В такой ситуации реакцию украинцев еще можно было бы понять. Но при чем здесь Маша Ласицкене?

Ярославу на родине откровенно травят. Естественно, ей этого не хочется, на людях теперь приходится всячески демонстрировать отстранение от россиянки. Но это очень сложно, поскольку на соревнованиях все легкоатлеты находятся вместе, и Магучих просто не может покинуть общий сектор и прыгать в каком-то другом.

Если так относитесь к происходящему, организуйте ей отдельные турниры. Это какая-то фантасмагория, и мне дико жаль Ярославу. Она прекрасная спортсменка. Девушка приносит славу своей стране, но подвергается гонениям за ерунду», – сказала Чен.

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