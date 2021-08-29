Паралимпиада-2020, 2 сентября, все медали дня: у России шесть наград в плавании

Сегодня на летней Паралимпиаде-2020 в Токио проходит девятый медальный день. Российские пловцы завоевали по три бронзовых и серебряных награды.

Паралимпийские игры-2020 в Токио

2 сентября

Все медали России

Плавание

400 м, вольный стиль, мужчины, S6

1. Талиссон Глок (Бразилия) – 4.54,42

2. Антонио Фантин (Италия) – 1,28

3. Вячеслав Ленский (Россия) – 10,42

100 м, баттерфляй, мужчины, S9

1. Уильям Мартин (Австралия) – 57,19 (мировой рекорд)

2. Симоне Барлаам (Италия) – 2,24

3. Александр Скалиух (Россия) – 3,35

100 м, спина, мужчины, S14

1. Бенджамин Ханс (Австралия) – 57,13

2. Вячеслав Емельянцев (Россия) – 1,32

3. Рис Данн (Великобритания) – 2,24

100 м, спина, женщины, S14

1. Бетани Ферт (Великобритания) – 1.05,92

2. Валерия Шабалина (Россия) – 0,93

3. Джессика-Джейн Эпплгейт (Великобритания) – 2,01

50 м, спина, мужчины, S2

1. Габриэл Араужо (Бразилия) – 53,96

2. Альберто Абарса (Чили) – 3,80

3. Владимир Даниленко (Россия) – 5,51

4x100 м, комплекс, женщины, 34 pts

1. США – 4.52,40

2. Россия (Анастасия Гонтарь, Елизавета Сидоренко, Виктория Ищиулова, Ани Палян) – 3,15

3. Австралия – 3,30

ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.