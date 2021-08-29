Паралимпиада-2020, 2 сентября, все медали дня: у России шесть наград в плавании

Сегодня на летней Паралимпиаде-2020 в Токио проходит девятый медальный день. Российские пловцы завоевали по три бронзовых и серебряных награды.
Паралимпийские игры-2020 в Токио
2 сентября
Все медали России
Плавание
400 м, вольный стиль, мужчины, S6
1. Талиссон Глок (Бразилия) – 4.54,42
2. Антонио Фантин (Италия) – 1,28
3. Вячеслав Ленский (Россия) – 10,42
100 м, баттерфляй, мужчины, S9
1. Уильям Мартин (Австралия) – 57,19 (мировой рекорд)
2. Симоне Барлаам (Италия) – 2,24
3. Александр Скалиух (Россия) – 3,35
100 м, спина, мужчины, S14
1. Бенджамин Ханс (Австралия) – 57,13
2. Вячеслав Емельянцев (Россия) – 1,32
3. Рис Данн (Великобритания) – 2,24
100 м, спина, женщины, S14
1. Бетани Ферт (Великобритания) – 1.05,92
2. Валерия Шабалина (Россия) – 0,93
3. Джессика-Джейн Эпплгейт (Великобритания) – 2,01
50 м, спина, мужчины, S2
1. Габриэл Араужо (Бразилия) – 53,96
2. Альберто Абарса (Чили) – 3,80
3. Владимир Даниленко (Россия) – 5,51
4x100 м, комплекс, женщины, 34 pts
1. США – 4.52,40
2. Россия (Анастасия Гонтарь, Елизавета Сидоренко, Виктория Ищиулова, Ани Палян) – 3,15
3. Австралия – 3,30
ПРИМЕЧАНИЕ: результаты обновляются.