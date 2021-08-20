Тина Канделаки: «Паралимпиаду показывает один «Матч ТВ». Футбол, хоккей, рейтинги интересны, а герои своей страны неинтересны. Это тот спорт, до которого есть дело только нам?»

Теги телевидение Владимир Путин Паралимпийские игры Политика Матч ТВ Тина Канделаки паралимпийская сборная России Легкая атлетика

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о показе Паралимпийских игр-2020 в Токио на российском телевидении.

«Интересный феномен нашей спортивной и околоспортивной журналистики. Паралимпиаду показывает один канал – «Матч ТВ». Вопрос: почему все, кто высказал свое мнение о том, что должно и что не должно показывать спортивное телевидение, не произнесли ни слова об этом спортивном событии?

Разумеется, права на трансляцию паралимпийских соревнований были доступны не только нам. Контента здесь с лихвой хватает на несколько федеральных каналов.

И я напомню слова Президента о том, что широкое освещение паралимпийского спорта принципиально важно. Как в эфире федеральных каналов, так и на федеральных радиостанциях. Или, несмотря на все призывы, это тот спорт, до которого есть дело только нам?

Эти ребята, граждане России, совершают подвиг на глазах у всего мира, но они не интересны, кроме «Матч ТВ», никому. Футбол интересен, хоккей интересен, рейтинги тоже интересны, а герои своей страны неинтересны, потому что они, возможно, не принесут тот рейтинг, который может принести матч Россия – Кипр.

Я с этим даже не спорю, но мы же телевидение, а телевидение, особенно государственное, должно рассказывать о героях своей страны и не бояться того, что их рейтинг, возможно, будет ниже любой другой спортивной трансляции», – написала Канделаки в телеграм-канале. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья