Тина Канделаки: «Паралимпиаду показывает один «Матч ТВ». Футбол, хоккей, рейтинги интересны, а герои своей страны неинтересны. Это тот спорт, до которого есть дело только нам?»

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о показе Паралимпийских игр-2020 в Токио на российском телевидении.

«Интересный феномен нашей спортивной и околоспортивной журналистики. Паралимпиаду показывает один канал – . Вопрос: почему все, кто высказал свое мнение о том, что должно и что не должно показывать спортивное телевидение, не произнесли ни слова об этом спортивном событии?

Разумеется, права на трансляцию паралимпийских соревнований были доступны не только нам. Контента здесь с лихвой хватает на несколько федеральных каналов.

И я напомню слова Президента о том, что широкое освещение паралимпийского спорта принципиально важно. Как в эфире федеральных каналов, так и на федеральных радиостанциях. Или, несмотря на все призывы, это тот спорт, до которого есть дело только нам?

Эти ребята, граждане России, совершают подвиг на глазах у всего мира, но они не интересны, кроме «Матч ТВ», никому. Футбол интересен, хоккей интересен, рейтинги тоже интересны, а герои своей страны неинтересны, потому что они, возможно, не принесут тот рейтинг, который может принести матч Россия – Кипр.

Я с этим даже не спорю, но мы же телевидение, а телевидение, особенно государственное, должно рассказывать о героях своей страны и не бояться того, что их рейтинг, возможно, будет ниже любой другой спортивной трансляции», – написала Канделаки в телеграм-канале.