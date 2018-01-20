Матвей Волков завоевал золото в прыжках с шестом на юниорском ЧМ-2021. В мае он перешел из России в Беларусь

Белорусский спортсмен Матвей Волков завоевал золото в прыжках с шестом на юниорском чемпионате мира-2021 в Найроби.
В мае этого года Волков перешел из России в Беларусь из-за проблем во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Чемпионат мира среди юниоров-2021
Найроби, Кения
Юниоры
Прыжки с шестом
1. Матвей Волков (Беларусь) – 5,45
2. Юхо Аласаари (Финляндия) – 5,35
3. Кайл Радмеер (ЮАР) – 5,30...
7. Александр Соловьев (Россия) – 5,05
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