Матвей Волков завоевал золото в прыжках с шестом на юниорском ЧМ-2021. В мае он перешел из России в Беларусь

Белорусский спортсмен Матвей Волков завоевал золото в прыжках с шестом на юниорском чемпионате мира-2021 в Найроби.

В мае этого года Волков перешел из России в Беларусь из-за проблем во Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Чемпионат мира среди юниоров-2021

Найроби, Кения

Юниоры

Прыжки с шестом

1. Матвей Волков (Беларусь) – 5,45

2. Юхо Аласаари (Финляндия) – 5,35

3. Кайл Радмеер (ЮАР) – 5,30...

7. Александр Соловьев (Россия) – 5,05

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