Константин Волков о допинге: «Все эти разговоры о нравственности – всемирное лицемерие. Спорт – это бизнес и деньги, но можно дураками прикидываться»

Серебряный призер Олимпиады-1980 по прыжкам с шестом Константин Волков поделился мнением о допинге в легкой атлетике.

– Сейчас в легкой атлетике много допинга?

– Проблема однозначно есть. Она не решена и не решаема, а людей страдает очень много. У меня есть глубокое подозрение, что сейчас зачастую нужно получить санкцию на мировой рекорд – тогда фаршируй себя как хочешь, это нужно для популярности легкой атлетики.

– Вы были когда-то близки к допингу?

– Перед Олимпиадой-84 изучал вопрос и разговаривал с человеком, который делал программу. На Олимпиаду мы не попали, а потом я просто не успел все это применить – была серьезная травма: воспаление надкостницы в тазовых костях. Меня убрали из сборной и до программы я, слава богу, не дошел.

– Была бы возможность, дошли бы?

– Конечно. Все вокруг тебя это делают, все до единого, без исключений – наши, американцы. Никто особо не скрывался – заказывали препараты, которые хорошо котируются.

– Допустим, вы бы тоже начали – ничего бы не екнуло? Именно с моральной точки зрения.

– Брэд Питт снимается в кино, принимая для роли курс тяжелых анаболиков – ни у кого не екает? Певец выходит на таблетках, артисты их едят тоннами, готовятся к фильмам, к выступлениям. Это в каком-то смысле тоже соревнования и работа на результат.

Но о морально-нравственном спрашивают только у спортсменов. Все эти разговоры о нравственности – всемирное лицемерие. Но если кому-то скажи: ты уколись, никто не узнает и ты выиграешь – кто откажется?

Спорт – это бизнес и деньги, но можно дураками прикидываться, лицемерить. И ничего не изменится. Международная федерация уже заключила: на первом ЧМ-83 в Хельсинки все чемпионы попались на допинге. Все пробы положительные – их накрыли новым методом. До этого ловили за месяц, а стали за неделю. Все попались – и что делать федерации? Первый ЧМ, все победители с допингом.

На ЧМ-2011 был анонимный опрос: 35% участников признались, что применяли стероиды. Это все лучшие – чемпионы и призеры. 65% не применяли – это статисты, – рассказал Волков.

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