Олимпиада-2020. Легкая атлетика. Кенийки взяли золото и серебро в марафоне, будут разыграны медали в метании копья и эстафетах

7 августа на Олимпийских играх в Токио будут разыграны 6 комплектов наград в легкой атлетике.
Олимпийские игры-2020
Токио, Япония
Легкая атлетика
Марафон, женщины
1. Перес Джепчирчир (Кения) – 2.27:20
2. Юригит Косгеи (Кения) + 0:16
3. Молли Сейдел (США) + 0:26
10 000 м, женщины
13.45
Метание копья, мужчины
14.00
1500 м, мужчины
14.40
4x400 м, женщины
15.30
4x400 м, мужчины
15.50
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.
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