Олимпиада-2020. Легкая атлетика. Кенийки взяли золото и серебро в марафоне, будут разыграны медали в метании копья и эстафетах

7 августа на Олимпийских играх в Токио будут разыграны 6 комплектов наград в легкой атлетике.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Легкая атлетика

Марафон, женщины

1. Перес Джепчирчир (Кения) – 2.27:20

2. Юригит Косгеи (Кения) + 0:16

3. Молли Сейдел (США) + 0:26

10 000 м, женщины

13.45

Метание копья, мужчины

14.00

1500 м, мужчины

14.40

4x400 м, женщины

15.30

4x400 м, мужчины

15.50

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское.

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