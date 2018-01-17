Олимпиада-2020, 4 августа, расписание всех финалов дня: разыграют 17 комплектов медалей

4 августа на летней Олимпиаде-2020 в Токио будут разыграны 17 комплектов медалей в 11 видах спорта.
4 августа
Расписание финалов
Плавание, открытая вода
10 км, женщины
0.30
Российская участница: Анастасия Кирпичникова
Легкая атлетика
400 м с/б, женщины
5.30
3000 м с/п, женщины
14.00
Метание молота, мужчины
14.15
Российский участник: Валерий Пронкин
800 м, мужчины
15.05
200 м, мужчины
15.55
Скейтбординг
Парк, женщины
6.30
Бокс
48-51 кг, женщины
8.00 – полуфиналы
64-69 кг, женщины
8.30 – полуфиналы
Свыше 91 кг, мужчины
9.03 – полуфиналы
Будут разыгрываться только бронзовые медали.
75-81 кг, мужчины
9.35 – финал
Парусный спорт
Класс 470, мужчины
8.33
Класс 470, женщины
9.33
Велотрек
Командная гонка преследования, мужчины
12.06
Конный спорт
Конкур
13.00
Синхронное плавание
Дуэты
13.30
Российские участницы: Светлана Колесниченко – Светлана Ромашина
Спортивная борьба
До 67 кг, греко-римская борьба
13.11
До 87 кг, греко-римская борьба
13.32
До 62 кг, женская борьба
13.53
Тяжелая атлетика
Свыше 109 кг, мужчины
13.50
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
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