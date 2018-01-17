Олимпиада-2020. Легкая атлетика. Михамбо победила в прыжках в длину, Дюплантис, Фрейзер-Прайс, Томпсон и Влодарчик выступят в финалах

3 августа на Олимпиаде в Токио разыгрываются медали в шести видах программы по легкой атлетике. Финалы пройдут без участия россиян.
Токио, Япония
Финалы
Прыжки в длину, женщины
1. Малайка Михамбо (Германия) – 7,00
2. Бритни Рис (США) – 6,97
3. Эсе Бруме (Нигерия) – 6,97
400 м с/б, мужчины
Начало – 6.20
Прыжки с шестом, мужчины
Начало – 13.20
Молот, женщины
Начало – 14.35
800 м, женщины
Начало – 15.25
200 м, женщины
Начало – 15.50
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.
Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника