Олимпиада-2020. Легкая атлетика. Михамбо победила в прыжках в длину, Дюплантис, Фрейзер-Прайс, Томпсон и Влодарчик выступят в финалах

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3 августа на Олимпиаде в Токио разыгрываются медали в шести видах программы по легкой атлетике. Финалы пройдут без участия россиян.

Олимпийские игры-2020

Токио, Япония

Финалы

Прыжки в длину, женщины

1. Малайка Михамбо (Германия) – 7,00

2. Бритни Рис (США) – 6,97

3. Эсе Бруме (Нигерия) – 6,97

400 м с/б, мужчины

Начало – 6.20

Прыжки с шестом, мужчины

Начало – 13.20

Молот, женщины

Начало – 14.35

800 м, женщины

Начало – 15.25

200 м, женщины

Начало – 15.50

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.

Где и как смотреть Олимпиаду-2020 в Токио? Открытие на Первом, Губерниев на двух каналах, «Россия 1» включится с понедельника

 

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